اجتماع في السراي تابع مشاريع طرابلس واتفاق على تسريع تنفيذ الأعمال

عقد في ​السراي الحكومي​ ظهر اليوم اجتماع فني بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، للبحث في المشاريع المنوي تنفيذها والتي هي قيد التنفيذ والتلزيم في مدينة ​طرابلس​، في حضور النائبة ديما جمالي، كريم محمد كباره، غسان سمير الجسر، مستشار الحريري لشؤون الشمال عبد الغني كبارة، مستشاره للشؤون الانمائية فادي فواز، منسق عام طرابلس في "تيار المستقبل" ناصر عدرا وكوادر "تيار المستقبل" في الشمال، رؤساء بلديات طرابلس رياض يمق والميناء عبد القادر علم الدين والبداوي حسن غمراوي، وأعضاء وموظفين من البلديات، السيد خالد عبيد ومسؤولين من مؤسسة مياه لبنان الشمالي، ومن المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس ومن مجلس الانماء والاعمار ومكتب رئاسة الحكومة ونقابيين.

جرى خلال الاجتماع عرض لأهم المشاريع المنفذة في المدينة والتي لم يتم تسليمها او تشغيلها بعد، أبرزها السوق الجديدة للفاكهة والخضر بالجملة، ومشروع انشاء محطة المياه المبتذلة، وتم الاتفاق على ضرورة تسليم هذه المشاريع وبدء تشغيلها في أسرع وقت.

كذلك تم عرض المشاريع التي هي قيد التنفيذ، وعددها 10، أبرزها إعادة تأهيل ضفتي نهر ابو علي، ومشروع تطوير البنى الاساسية لمدينة طرابلس، ومشروع تأهيل الاسواق الوسطى والجنوبية، ومشروع إنشاء كلية الصحة العامة والمرأب المركزي، وتم شرح اسباب التأخير في الانتهاء من تنفيذها والمعوقات التي تؤخر الاعمال والاتفاق على اعطاء التوجيهات اللازمة للاسراع في التنفيذ.

كذلك تم البحث في المشاريع التي هي قيد التلزيم، وعددها 12، أبرزها تطوير مرفأ طرابلس، وانشاء المسلخ الجديد، وتطوير معمل فرز النفايات، ودعم وتطوير مستوصف الكرامة، ومشروع مدرسة المعهد الفني الفندقي في الميناء، وأجمعت الاراء على ضرورة انهاء اعمال تلزيمها سريعا للبدء بتنفيذها نظرا لحاجة مدينة طرابلس لها.

وثمن المجتمعون خطوة الرئيس الحريري "باعطاء التوجيهات لعقد هذا الاجتماع المهم جدا لمتابعة شؤون المدينة الانمائية، والذي تم خلاله عرض كل الامور المتعلقة بهذه المشاريع، ونتج منه اتفاق على ضرورة تسريع تنفيذ كل الاعمال المرتبطة بالمشاريع في طرابلس وكذلك ضرورة توحيد جهود كل الجهات في المدينة لتصب في مصلحة طرابلس وأهلها".