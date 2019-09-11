أبو زيد والخوري دعوا أسامة سعد وضو وحمود لحضور مؤتمر تنمية الجنوب

زار النائب السابق ​أمل أبو زيد​ ورئيس جمعية ​الطاقة​ الوطنية ال​لبنان​ية LNE غسان الخوري كلا من النائب ​أسامة سعد​ و​محافظ​ ​الجنوب​ ​منصور ضو​ والمسؤول السياسي "للجماعة الإسلامية" في لبنان ​بسام حمود​ لدعوتهم إلى الحضور والمشاركة في "​مؤتمر​ تنمية الجنوب"، الذي يهدف الى رفع الصورة الضبابية عن منطقة ​جنوب لبنان​، والعمل على بقاء أهل الأرض وتأمين افضل سبل العيش لهم وتثبيتهم في أرضهم، وذلك يكون عبر تعزيز ​الزراعة​، تقوية ​الصناعة​، تنشيط ​السياحة​ وربطهم ببعضهم البعض لما يعود ذلك بالمنفعة على المنطقة وأهلها وعلى ​الاقتصاد اللبناني​ بالاضافة إلى إشراك كل من ​القطاع العام​ و​القطاع الخاص​ ليتحقق التكامل في ما بينهما في المجالات المذكورة من خلال وضع استراتيجيات واضحة وإطلاق مشاريع منتجة ومستدامة.

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