معوض: كلام السيد نصرالله خروج خطير عن الدستور والميثاق

اعتبر رئيس حركة "الاستقلال" النائب ​ميشال معوض​ ان "كلام الأمين العام لـ"حزب الله" ​السيد حسن نصرالله​ بالأمس، يشكل خروجا خطيرا عن الدستور والميثاق وعن أهمية تحييد ​لبنان​ عن نزاعات المنطقة ويعرض لبنان لمخاطر لا تحصى".

وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكد معوض إننا نصر على ​سياسة النأي بالنفس​ وعلى حياد لبنان الإيجابي"، مشدداً على "ضرورة إقرار استراتيجية دفاعية تحصر قرار الحرب والسلم ب​المؤسسات الدستورية​ الشرعية ونؤكد رفضنا التبعية لأي محور خارجي".