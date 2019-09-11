معوض: كلام السيد نصرالله خروج خطير عن الدستور والميثاق

اعتبر رئيس حركة "الاستقلال" النائب ميشال معوض ان "كلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله بالأمس، يشكل خروجا خطيرا عن الدستور والميثاق وعن أهمية تحييد لبنان عن نزاعات المنطقة ويعرض لبنان لمخاطر لا تحصى".
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكد معوض إننا نصر على سياسة النأي بالنفس وعلى حياد لبنان الإيجابي"، مشدداً على "ضرورة إقرار استراتيجية دفاعية تحصر قرار الحرب والسلم بالمؤسسات الدستورية الشرعية ونؤكد رفضنا التبعية لأي محور خارجي".
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