بري بحث مع نائب رئيس حكومة اللوكسبورغ العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، نائب رئيس الوزراء وزير ​الاقتصاد​ والصحة في ​حكومة​ ​لوكسمبورغ​ اتيان شنايدر وجرى عرض العلاقات الثنائية والتعاون بين ​لبنان​ واللوكسمبورغ في مختلف المجالات، ولا سيما في المجالين الاقتصادي والمصرفي.

ولفت شنايدر إلى ان "اللقاء مع بري كان جيدا، وناقشنا سبل التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية ولاسيما على مستوى الاستثمار بين البلدين، خصوصا أن العلاقات الديبلوماسية بين البلدين جيدة جدا، ولكن العلاقات الإقتصادية وتبادل الإستثمارات بحاجة الى مزيد من التطورات"، مشيراً إلى "إننا بحثنا في كيفية إبرام وتطوير إتفاقية الإزدواج الضريبة ووضها موضع التنفيذ بعدما كانت طرحت سابقا، ولم نصل الى نتيجة ربما بسبب الظروف التي تغيرت الأن، ونحن نعول على هذه الإتفاقية بما يخدم التبادل التجاري وتعزيز فرص الإستثمار بين البلدين، خصوصا أن اللوكسمبورغ هي مركز مهم وكبير للإستثمار، وهذا ما سنركز عليه خلال لقائنا المسؤولين في لبنان".