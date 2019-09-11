النشرة: نجاة عائلة بعد انهيار أجزاء من سقف المنزل في البرج الشمالي - صور

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ بأنه "نجت عائلة في منطقة ​البرج الشمالي​ في صور،بعد ​انهيار سقف​ المنزل، ونقل اثر ذلك شاب إلى المستشفى اللبناني الايطالي في صور لتلقي العلاج".

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