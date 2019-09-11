بالصور.. حملة نظافة وإزالة للإشغالات بنويبع

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد

شنت الوحدة المحلية لمدينة نويبع، بالتعاون مع إدارة تحسين البيئة، حملة نظافة بمنطقة المزينة، تنفيذًا لخطة النظافة التي جرى وضعها للارتقاء بمستوى النظافة بالمدينة.

وشملت أعمال الحملة رفع تراكمات القمامة، وتفريغ الصناديق ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها ورفع الأتربة من جانبي الأرصفة وغسيل الأشجار وري أحواض الزرع.

وأكد علي الشحات رئيس مدينة نويبع، أنه يجري شن حملات نظافة يوميًا لرفع كفاءة النظافة بالشوارع الرئيسية والمحاور الحيوية بالمدينة، موضحًا أنه جرى الدفع بفرق من عمال النظافة والمعدات من سيارات نصف نقل ولوادر، لرفع المخلفات المتواجدة بنطاق الوحدات السكنية.