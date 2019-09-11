الدفع بـ "30 ونش".. مرور الجيزة تعزز مجهوداتها قبل بداية العام الدراسي الجديد -(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، خطة مرورية بمناسبة العام الدراسي الجديد، لرفع الكثافات المرورية التي تتواجد بالقرب من المدارس والجامعات لإحداث حالة من السيولة المرورية، وتم تعيين خدمات مرورية أمام المدارس لرفع كل الإعاقات المرورية.

وقامت الإدارة العامة للمرور بالجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة، بالتنسيق مع مديري المدارس، للتنبيه على قائدي الأتوبيسات المدرسية بالانتظار في الأماكن المخصصة لهم، لعدم إعاقة الحركة المرورية.

وتم تعيين مدرسين على أبواب المدارس لسرعة دخول الطلبة، وكذلك التنبيه على أولياء الأمور في المساهمة في حل ذلك المشكلة، وذلك بعدم الوقوف أو الانتظار بالمركبات أمام أبواب المدارس.

وعززت الإدارة المناطق بالخدمات المرورية بالجيزة وتزويد الادارة بـ30 ونش لرفع السيارات المخالفة التي تعمل على إعاقة الحركة المرورية بالمواقع فعليا في الفترة الصباحية والمسائية يكون من الساعة 6 صباحا قبل بدء دخول المدارس بوقت كاف وفى الفترة المسائية من الساعة 12 ظهرا قبل خروج المدارس، للقضاء على الكثافات المرورية الناتجة عن دخول وخروج المدارس بالشوارع والميادين بالمناطق المحيطة بالمدارس بنطاق محافظة الجيزة وضواحيها والاماكن المكدسة بالمدارس والميادين الرئيسية، كجامعة القاهرة وجامعة 6 أكتوبر، التي تستلزم تكثيف الخدمات المرورية للقضاء على الكثافات المرورية الناتجة عن دخول وخروج الجامعات بالشوارع المحيطة بها بشوارع (ثروت – والجامعة – والنهضة – وميدان الحصري – والجامعة بمدينة 6 أكتوبر)، وكذلك القضاء على ظاهرة الانتظار الخاطئ بتلك المناطق والتي يترتب عليها كثافات مرورية عالية.