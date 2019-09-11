فرقة شرم الشيخ تحيي الليلة المحمدية بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

شهد الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، فعاليات الاحتفالية الكبرى التي نظمها فرع ثقافة جنوب سيناء بالمسرح الصيفي لقصر ثقافة شرم الشيخ، ضمن فعاليات برنامج صيف بلدنا بجنوب سيناء.

بدء الحفل بعرض غنائي لفرقة شرم الشيخ للموسيقى العربية، وتقديم باقة من أغاني الزمن الجميل، تلاها عرض إنشاد ديني بعنوان "الليلة المحمدية" لفرقة شرم الشيخ للإنشاد الديني، وفاصل مطول من الإنشاد الديني للمنشد حسنى سرحان "مدد يا نبي وبرضاك.

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كما عقد نادي التكنولوجيا بقصر ثقافة شرم الشيخ، محاضرة تثقيفية بعنوان "تعرف على أسرار لوحة المفاتيح" كما عقدت مسابقة ثقافية في المعلومات العامة بشاطئ البحر بالمدينة، وتوزيع الجوائز النقدية على الفائزين، تلاها فقرة المهرج والساحر.

وعقد بيت ثقافة رأس سدر فعاليات ورشة للفنون التشكيلية "رسوم فرعونية" والتي تستمر حتى الجمعة المقبل لتدريب الأطفال الموهوبين بالموقع على رسم لوحات فنية معبرة عن الفن الفرعوني.

وأعد بيت ثقافة دهب، جلسة مناقشة كتاب بعنوان "حيوانات جاء ذكرها في القرآن الكريم" لمناقشة الرواد حول الحيوانات التي جاء ذكرها في القرآن الكريم، مثل "البقرة والنمل والنحل والحمار والكلب" وتوضيح سبب ذكرها والحكمة من ذكرها.