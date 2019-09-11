تداول 384 شاحنة بضائع و156 سيارة بموانئ البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن الموانئ شهدت اليوم الأربعاء، تداول 384 شاحنة بضائع و156 سيارة خلال 24 ساعة.

وأوضح المتحدث الإعلامي في بيان، أن ميناء نويبع استقبل اليوم السفينتين آيلة وسينا، كما غادرت السفينة "سينا" وعلى متنها 29 شاحنة، فيما شهد الميناء أمس وصول وسفر السفينتين "آيلة وسينا" وعلى متنهما 76 شاحنة و8 سيارة.

وأضاف، أن ميناء سفاجا استقبل اليوم السفينة "بوسيدون اكسبريس" وعلى متنها 83 شاحنة و13 سيارة، بينما غادرت ثلاث سفن وعلى متنهم 72 شاحنة و36 سيارة.

كما استقبل الميناء أمس ثلاث سفن وعلى متنها 1441 رأس عجول حية بوزن 562 طن و44 شاحنة و10 سيارة وغادرت السفينة "بوسيدون اكسبريس" وعلى متنها 80 شاحنة و18 سيارة.