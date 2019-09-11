وزير خارجيّة مصر: مشاورات عربيّة لعودة سوريا إلى الجامعة العربيّة

وكالات- قال وزير خارجية مصر، سامح شكري أمس، الثلاثاء 10 سبتمبر 2019، إن هناك "مشاورات عربية للتوافق حول التوقيت المناسب لعودة سوريا إلى الجامعة العربية".
وأضاف شكري "هناك مشاورات فيما بين الدول العربية للتوافق حول التوقيت الملائم والمناسب لعودتها إلى الجامعة العربية بعد إزالة محنتها والعمل على تنفيذ المسار السياسي"، دون تحديد موعد بشأن ذلك.
وأوضح أن اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي تم أمس الثلاثاء، لم يناقش موضوع عودة سوريا بـ"شكل واسع".
وأكد أنه "بعد إزالة محنة سوريا والعمل على تنفيذ المسار السياسي، فستكون بالتأكيد هناك فرصة أخرى ومزيد من الحوار فيما بين الوزراء العرب لتحديد التوقيت الملائم لهذه العودة".
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