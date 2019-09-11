الجزائر / العثور على جثّتَيْ إرهابيّين شرقي البلاد

وكالات- قالت وزارة الدفاع الجزائرية إن مفرزة للجيش عثرت على جثتي إرهابيين تم القضاء عليهما سابقا إثر عملية بحث وتفتيش ببلدة مروانة بولاية باتنة شرقي البلاد.

وأشارت الوزارة في موقعها الرسمي اليوم، الثلاثاء 10 سبتمبر2019 ، إلى تدمير ستة مخابئ للإرهابيين تحوي موادا تستعمل في صناعة المتفجرات ومواد غذائية وأفرشة خلال نفس العملية.

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من جهة أخرى، جرى اعتقال عنصري دعم للجماعات الإرهابية في إطار مكافحة الإرهاب خلال عمليتين منفصلتين بولايتي خنشلة والطارف شرقي الجزائر.

كما دمرت مفرزة أخرى مخبأ يضم ورشة لصناعة القنابل ويحتوي على سبع قنابل تقليدية الصنع وأغراض أخرى ببلدة القل في ولاية سكيكدة.