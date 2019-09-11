الكويت تدين وتستنكر تصريحات نتنياهو

أكد مصدر مسئول في وزارة الخارجية الكويتية إدانة واستنكار دولة الكويت ما أعلنه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة.

اعتبر المصدر أن إعلان نتنياهو يعد اعتداء خطيرًا وصارخًا على حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن موقف الكويت ثابت وداعم للقضية الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة.اعتبر المصدر أن إعلان نتنياهو يعد اعتداء خطيرًا وصارخًا على حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن موقف الكويت ثابت وداعم للقضية الفلسطينية

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