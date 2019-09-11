ميركل: نعمل على إيجاد حلول لتفادي التصعيد مع إيران

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، إن أوروبا قررت الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران، وستحاول إيجاد حلول لتفادي التصعيد.

وأضافت ميركل في كلمة أمام البرلمان: "خطوة بخطوة، سنظل نحاول إيجاد حلول مع إيران لتفادي تصعيد التوتر في جزء حساس

من العالم، هذه هي وظيفتنا".

وحول ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أكدت ميركل أنها ستعمل حتى "اليوم الأخير" لضمان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على نحو منظم.

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وأضافت في كلمتها "لدينا كل الفرص للقيام بذلك بطريقة منظمة.. ألمانيا ستظل مستعدة لبريكست بدون اتفاق".

من ناحية أخرى، ذكرت ميركل أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة تؤثر على الصادرات الألمانية.

وبشأن الأزمة الليبية، صرحت ميركل بأن بلادها ستقوم بدورها لتجنب نشوب حرب بالوكالة في ليبيا، محذرة من أن الوضع هناك ينذر بزعزعة استقرار إفريقيا بأسرها.