الجزائر.. عملية إنقاذ ثلاثة أوروبيين في البحر تنتهي بحجز كمية مخدرات ضخمة

أكدت وزارة الدفاع الجزائرية أن عملية إنقاذ 3 رعايا أجانب كانوا على متن زورق شراعي، قبالة سواحل مدينة وهران، أسفرت عن حجز أكثر من 52 قنطارا من الكيف المعالج.
وجاء في بيان للوزارة صدر اليوم الأربعاء أنه "تبعا لعملية البحث والإنقاذ التي قامت بها وحدات تابعة لقواتنا البحرية،
وأضاف البيان أن الجهات الأمنية باشرت تحقيقاتها مع المعنيين للوقوف على ملابسات العملية.
وكان بيان سابق للوزارة أكد أن اثنين من الرعايا الذين جرى إنقاذهم يحملان الجنسية البلغارية، في حين يحمل الثالث الجنسية الهولندية.
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