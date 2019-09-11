وزير الطاقة الروسي: موسكو بصدد توقيع اتفاقيات مهمة مع السعودية

كشف وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، عن أن موسكو والرياض تعدان حزمة كبيرة من الوثائق لتوقيعها بهدف تعزيز العلاقات، من ضمنها اتفاقيات تشمل عشرات المشاريع المشتركة.
وجاء تصريح وزير الطاقة الروسي خلال مشاركته في مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين المنعقد حاليا في أبو ظبي.
ومن المتوقع أن يتم توقيع هذه الوثائق بين روسيا والسعودية، خلال زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المرتقبة إلى السعودية.
وكان وزير الطاقة الروسي عقد أمس اجتماعا مع نظيره السعودي الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان، بهدف إجراء التحضيرات اللازمة لزيارة الرئيس بوتينإلى المملكة.
وفي وقت سابق، أعلن نوفاك أن السعودية قد تبدأ قريبا بالاستثمار في مشاريع روسية في مجالات النفط والغاز والبتروكيميائيات، وإنتاج الغاز المسال، وتأسيس مراكز بحث علمية مشتركة.
ووفقا للوزير الروسي فإن التبادل التجاري بين روسيا والسعودية يشهد نموا في الفترة الأخيرة، حيث تضاعف في الربع الأول من العام الجاري وبلغ مستوى 420.4 مليون دولار.
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