النيجر: مصرع 57 شخصًا وتضرر أكثر من 130 ألفًا جراء الفيضانات

أعلنت حكومة النيجر مصرع 57 شخصًا وتضرر أكثر من 130 ألفًا آخرين؛ جراء الفيضانات التي تجتاح البلاد لاسيما في الصحراء الشمالية وذلك منذ بداية موسم الأمطار في شهر يونيو الماضي.
وقال مجلس الوزراء في النيجر -في بيان حسبما ذكر راديو
يذكر أن العاصمة "نيامي" تأثرت بشكل خاص هذا العام بالفيضان الاستثنائي في النيجر، وكانت أكثر المناطق تضررًا "مارادي" (جنوب شرقي النيجر) و"زيندر" (وسط جنوبي البلاد) حيث بلغ عدد المتضررين في هذه المناطق المنكوبة في الأولى 25 ألفًا و40 شخصًا وفي الثانية 39 ألفًا و60 مواطنًا.
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