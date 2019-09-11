وزير الخارجية الروسي: لم نتفق مع وجهات نظر بولتون في أغلب المسائل

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن وجهة نظر موسكو حول أغلب المسائل كانت تختلف مع وجهة نظر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الذي استقال أمس الثلاثاء.

وأوضح لافروف - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن موسكو لم تتفق مع "المنهج الحاد" الذي

كان يتبعه بولتون، مضيفًا أنه كان يعتمد على أسلوب القوة، بما في ذلك القوة العسكرية، مشيرًا بهذا الخصوص إلى السياسة التي اعتمدها بولتون في الأزمة الفنزويلية وأزمة إيران، وفي أماكن أخرى.وكانت الرئاسة الروسية قد اعتبرت في وقت سابق اليوم استقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون شأنًا داخليًّا للولايات المتحدة.وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن موسكو لا يمكنها أن تعطي أي تقييمات لهذا الحدث، مؤكدًا أنه أمر داخلي أمريكي.وأضاف ريابكوف: "شهدنا في الماضي حصول تغييرات ما في الإدارة الأمريكية لا تؤدي إلى تحسين العلاقات مع روسيا أو تطبيعها، بالرغم من التصريحات التي يدلي بها ممثلو هذه الإدارة".