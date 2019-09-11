نتنياهو: "العرب يريدون تدميرنا".. والقائمة المشتركة ترد: " نتنياهو مختل عقليًا"

أطلق رئيس القائمة المشتركة المشاركة في الإنتخابات الإسرائيلية "أيمن عودة" على بنيامين نتنياهو لقب "المختل عقليًا"، وأنه لا يوجد لدى نتنياهو خطوط حمراء ولكنه يريد أن يرى دماء.

وأضاف:" هذا المجرم المهين سيستمر في سفك دمائنا طالما يؤمن بأن ذلك سيساعده على النجاة من السجن"، حسبما أفادت صحيفة "هأرتس" الإسرائيلية.

وجاء لك ردًا على ما نُشر لرئيس الوزراء الإسرئيلي بنيامين نتنياهو موجهًا لمتصفحى "فيسبوك" :"إن العرب يريدون تدميرنا جميعًا، نساءًا وأطفالًا و رجالا".

وأضاف أنه توجه لشبكة التواصل الإجتماعي

"الفيسبوك" بطلب اتخاذ إجراء ضد هذا التحريض العنصري والخطير، وكتب على "تويتر" :" هم مجبرين أن يتحركوا فورا وأن يضعوا حدا لتحريض نتنياهو العنصري والخطير ضد الكتلة العربية".

وأضاف عضو الكنيست "عوفير كاسيف" من القائمة المشتركة:" أخيرًا انحرف نتنياهو عن خط الاستقامة، وهذا المقال النازى القاسي والصريح، يجب أن يصدم ويروع كل شخص سواء أكان يميني أم يساري، حتى ولو نشرت هذه الكلمات

Advertisements

عن طريق الخطأ، فإن نية القائد واضحة".

وزعم حزب الليكود التابع لنتنياهو أن هذا خطأ موظف بالمقر، ورئيس الوزراء لم يرهذا الكلام، وعندما علم بإذاعة هذا الكلام طلب إزلته على الفور.

والجدير بالذكر أنه في الحملات الانتخابية السابقة، استخدم الليكود مصطلحات مماثلة ضد المواطنين العرب في إسرائيل.

وذكرت الصحيفة أنه في يوم الانتخابات عام 2015 ، حمل نتنياهو فيديو على الفيسبوك لتشجيع الناخبين اليمينيين على التصويت.

وحذر من أن الحكم اليميني في خطر، والناخبون العرب يذهبون بأعداد هائلة إلى صناديق الاقتراع، و المنظمات اليسارية هي من تقودهم في الحافلات.

وهذا العام ، يحذر نتنياهو مرة أخرى من أن العرب يخططون لسرقة الانتخابات.