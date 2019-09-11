مصر.. المؤبد لمرشد "الإخوان" الإرهابية و10 من قيادتها في قضية "التخابر"

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد على مرشد جماعة "الإخوان" الإرهابية محمد بديع و10 من قيادات الجماعة في قضية "التخابر" مع حماس.

وقال، بيان نشره موقع "بوابة الأهرام" المصرية، إن "محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة مرشد جماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر والقيادات بالجماعة محمد البلتاجي وعصام العريان وآخرين بالسجن المؤبد بقضية التخابر مع حماس".

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كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمها في يونيو 2015 بالإعدام شنقاً بحق الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد، عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان.