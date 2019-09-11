"قوات التحالف": إسقاط طائرة "مسيرة" أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

تمكنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرة من دون طيار "مسيرة" أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة نجران في المملكة العربية السعودية.
وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية "واس" إن محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات من دون طيار مصيرها الفشل ويتخذ التحالف الإجراءات العملياتية كافة وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
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وأكد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
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