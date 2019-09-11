كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تضرب غزة.. وسباق نتنياهو الرئاسي يتعطل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الاسرائيلي اليوم الاربعاء أن طائرة اسرائيلية قصفت مواقع لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) في غزة خلال الليل ردًا على اطلاق صواريخ عبر الحدود مما ادى الى توقف الانتخابات الرئاسية التي نظمها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وأفاد التلفزيون الحكومي، أن نتنياهو تعثر على خشبة المسرح عندما دقت صفارات الإنذار تحذيرًا من الصواريخ القادمة في مدينة أشدود الجنوبية مساء الثلاثاء.

وجاء ذلك بعد ساعات فقط من تعهد رئيس الوزراء بضم وادي الأردن في الضفة الغربية المحتلة إذا أعيد انتخابه.

وقال الجيش الاسرائيلي أن مقاتلات اسرائيلية "أصابت 15 هدفًا إرهابيًا في شمال ووسط قطاع غزة" بما في ذلك مصنع أسلحة ونفق هجوم وأهداف بحرية.

وأضاف الجيش: "سنواصل تحميل حماس المسؤولية عن كل ما يأتي من قطاع غزة"، بغض النظر عمن أطلق الأسلحة بالفعل.

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وتم اعتراض كلا الصاروخين اللذين تم إطلاقهما من غزة بواسطة نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي في القبة الحديدية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.

وأظهر شريط فيديو نُشر على موقع "واتس اب" لحزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو أنه عاد إلى المسرح بعد كل الوضوح وقال أن حماس خائفة من فوزه في الانتخابات العامة يوم الثلاثاء المقبل.

ومع ذلك، فإن مشهد رئيس الوزراء الذي أُجبر على الخروج من المنصة أضاف الوقود إلى اتهامات المعارضين السياسيين بأنه لم يفعل ما يكفي لوقف الهجمات الصاروخية المتكررة عبر الحدود ضد جنوب إسرائيل.

