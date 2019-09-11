كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة مثيرة من نتنياهو إلى الناخبين الإسرائيليين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت الحملة الانتخابية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على حسابه في "فيسبوك"، رسالة إلى الناخبين تنص على أن "العرب يريدون القضاء علينا جميعا"، حسبما ذكر موقع قناة روسيا اليوم.

وتحث الرسالة التي ظهرت على شاشة كل من يزور صفحة نتنياهو الناخبين على دعم حزبه "الليكود" في انتخابات الكنيست المقبلة، محذرا من خطورة تشكيل حكومة يسارية في الدولة العبرية.

وتنص الرسالة على أن "حكومة علمانية يسارية ضعيفة (قد تتمخض عنها الانتخابات المقبلة) تعتمد على العرب الذين يريدون القضاء علينا جميعا: النساء والأطفال والرجال، وستمكّن من ظهور إيران نووية ستقضي علينا".

ودعت الرسالة كل من يقرأها إلى أن يصبح "مبعوثا لرئيس الوزراء" ويقنع ثلاثة أصدقاء أو ذويه بدعم "الليكود" في الانتخابات المقبلة.

وسرعان ما حاولت حملة نتنياهو نأي رئيس الوزراء عن الرسالة التي أثارت موجة انتقادات، قائلة إنها نشرت من قبل موظف فيها دون معرفة رئيس الحكومة، وتم حذفها فور إطلاع نتنياهو عليها.

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وانتقد رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة بشدة هذه الرسالة، واصفا نتنياهو بأنه "مجنون بلا خطوط حمراء"، ولجأ إلى إدارة "فيسبوك" مطالبا إياها بوقف ما اعتبره "تحريضا عنصريا وخطيرا ضد السكان العرب".

يشعل تعهد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، بضم قلب الضفة الغربية حال فوزه في إعادة الانتخابات الأسبوع المقبل، الشرق الأوسط ويقضي على أي أمل فلسطيني متبقي في إقامة دولة منفصلة.

وأدان الزعماء العرب بغضب، تصريحات نتنياهو أمس الثلاثاء، محذرين المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، من أن هذه الخطوة ستكون "مدمرة" لآفاق حل الدولتين.

وقال نتنياهو، إنه سيمدد السيادة الإسرائيلية إلي غور الأردن - وهي منطقة يُنظر إليها على أنها سلة الخبز لأي دولة فلسطينية - بعد فترة وجيزة من تشكيل حكومة جديدة، وسينتقل لاحقًا لضم مستوطنات يهودية أخرى.

ومن شأن هذا العمل أن يبتلع معظم أراضي الضفة الغربية التي سعى إليها الفلسطينيون، تاركًا لهم أكثر من مناطق معزولة.

دقت صفارات الإنذار مساء الثلاثاء تحذيرا من إطلاق الصواريخ من قطاع غزة بينما كان نتنياهو يتحدث في حدث في مدينة أشدود الجنوبية، وطلب نتنياهو من الحضور التزام الهدوء حيث أخرجه حراسه، وقال الجيش الإسرائيلي، إنه يحقق في الامر.