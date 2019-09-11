كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمان تستدعي السفير الإسرائيلي للمطالبة بالإفراج عن الأردنيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الأربعاء، السفير الإسرائيلي في عمان أمير فايسبرود؛ للمطالبة بالإفراج الفوري عن مواطنين أردنيين اعتقلتهما السلطات الإسرائيلية، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، إن الوزارة تحاول بكل الوسائل الدبلوماسية والسياسية والقانونية المتاحة للإفراج عن الأردنيين عبد الرحمن مرعي وهبة عبد الباقي، اللذين اعتقلتهما السلطات الإسرائيلية بعد عبور جسر الملك حسين في المنطقة الواقعة بين البلدين.

وأعلن القضاة، أن الوزارة طالبت أيضًا بإبلاغها بالتهم الموجهة إلى مرعي وعبد الباقي وتحديثها طوال فترة التحقيق.

وأضاف أنه تم حث السفير على ضمان حماية الحقوق القانونية للأردنيين.

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وزار القنصل الأردني مرعي لمتابعة القضية والتحقق من ظروف اعتقاله، وتمكنت شقيقة عبد الباقي، التي كانت مع هبة وقت القبض، من العودة إلى المملكة عبر جسر الملك حسين، أضافت المتحدث.

ونقلت فرانس برس عن مصدر في الوزارة قوله أن عبد الباقي اعتقل في 20 أغسطس، بينما تم القبض على ميري في 2 سبتمبر.

جدير بالذكر أن الأردن وإسرائيل وقعا معاهدة سلام في عام 1994.

