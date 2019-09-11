كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظريف يحذر ترامب من شعار "قاتل لآخر جندي أمريكي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن شعار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان: "قاتل لآخر جندي أمريكي".

وتأتي تصريحات ظريف كمحاولة للتأثير على الرأي العام الأمريكي بعد أن اتهمت إسرائيل الإيرانيين بالتطوير الأسلحة النووية في موقع سري ذي أبعاد عسكرية.

وقام ظريف في تغريدة يوم الثلاثاء، بوضع علامة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلًا: "هل تعلم أن نتنياهو كان فعالًا أيضًا في دفع الولايات المتحدة إلى مستنقع أفغانستان؟"

والأكثر من ذلك، اتهم ظريف نتنياهو بالسعي إلى "ذريعة للحرب" بعد أن زعم أن إيران قد دمرت موقعًا سريًا للأنشطة العسكرية النووية بعد أن أدركت أنها تعرضت لإسرائيل.

وقبل ساعات قليلة من تغريدة ظريف، قال نتنياهو أن طهران تعمل على تطوير أسلحة نووية في موقع سري في آباده، ولكن طهران دمرت المنشأة بعد أن علمت أنها تعرضت لها.

وقال نتنياهو في تصريحات إذاعية "في هذا الموقع، أجرت إيران تجارب لتطوير أسلحة نووية"، وأظهرت صورة جوية للعديد من المباني الصغيرة، بما في ذلك إحداثياتها، التي قال إنها التقطت في منشأة آباده في أواخر يونيو 2019.

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وقال: "عندما أدركت إيران أننا كشفنا الموقع، إليك ما فعلوه"، موضحًا صورة قال إنها جاءت بعد شهر لم تعد تظهر فيه المباني. "لقد دمروا الموقع، وقضوا عليه".

ومن جانبه، نشر ظريف شريط فيديو عن نتنياهو عام 2002 خلال استجواب للكونجرس الأمريكي قدم فيه تأكيدات بأن غزو العراق سيكون له نتائج إيجابية للمنطقة.

وكشف تقرير لرويترز يوم الاثنين أن العينات التي أخذتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة فيما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي "مستودع ذري سري" في طهران أظهرت آثار يورانيوم لم توضحه إيران بعد.

وتحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مصدر الجسيمات وطلبت من إيران شرح الآثار، ولكن طهران لم تفعل ذلك، حسب الدبلوماسيين، مما أدى إلى تأجيج التوترات بين واشنطن وطهران.

وأدت العقوبات الأمريكية إلى خفض مبيعات النفط الإيراني، وقد ردت إيران بخرق اتفاقها النووي مع القوى العالمية لعام 2015

