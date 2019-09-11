كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلل: "ماكرون" يريد متابعة سياسة خارجية مستقلة عن القوى الأنجلوسكسونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منذ إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع البلد، تؤكد الرغبة في تحسين العلاقات الفرنسية الروسية.

سافر جان إيف لو دريان، وزير الخارجية الفرنسي، وفلورانس بارلي، وزيرة الدفاع الفرنسية، إلى موسكو يوم الاثنين، 9 سبتمبر، كجزء من مجلس استشاري للأمن، يُعرف أيضًا باسم "2 + 2".

وأظهر هذا الاجتماع رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في التقارب بين فرنسا وروسيا، وهو التزام أعلنه "ماكرون"، خلال زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لـ"بريجانسون" عندما أعلن الحاجة إلى "ربط روسيا وأوروبا بالعودة" وإعادة تشكيل أوروبا التي تمتد من لشبونة إلى فلاديفوستوك.

ويرى أخصائي العلاقات الروسية الفرنسية، أندريه فيلر، أن الزيارة الحالية للوزراء الفرنسيين لموسكو يمكن اعتبارها انطلاقة دبلوماسية ستفيد كلا البلدين.

وقال المحلل، إن الوضع الحالي، على وجه الخصوص، يرجع إلى حقيقة أن السياسة الخارجية في كلا البلدين تحددها العوامل الداخلية بشكل أساسي.

وأضاف، هذا هو الواقع، على الرغم من الاختلافات. من وجهة النظر هذه، فإن الانفراج في العلاقات بين فرنسا وروسيا يخدم مصلحة البلدين. ويهتم كل من الرئيسين بتسوية هذه الأهداف.

وتابع: "فشلت المحاولات السابقة لأنه قبل أن يتمكن القادة من السماح لجهودهم بعدم تحقيق نتائج ملموسة. اليوم، يجب على الرؤساء تغيير المسار، فهذا في مصلحتهم".

وأشار "فيلير"، إلى أن "ماكرون" بحاجة إلى إعادة تشكيل صورته كرجل دولة بعد أزمة السترات الصفراء لأنه بعد الاحتجاجات "فقد دعم الكثيرين، بمن فيهم ممثلو المثقفين اليساريين".

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وقال الخبير الفرنسي: "يمثل هذا التقارب فرصة لـماكرون لمتابعة سياسة خارجية مستقلة عن القوى الأنجلوسكسونية التي راقبتها فرنسا تاريخيًا فيما يتعلق بروسيا. بالاعتماد على سنوات خبرته الطويلة في الحزب الاشتراكي الذي أعده فرانسوا ميتران، يفهم جان إيف لو دريان هذا بوضوح".

وكما ذكر "فيلير": "عندما يتعلق الأمر بالرئيس بوتين، إنها خطوة نحو رفع العقوبات التي ستطمئن الطبقة الوسطى. يجب أن أذكر نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة. فشل حزب روسيا المتحدة، بما في ذلك في موسكو. يطلب من الرئيسين اتخاذ إجراءات حاسمة من شأنها تهدئة الطبقة الوسطى في كلا البلدين".

أدت المحاولات السابقة لتطبيع العلاقات بين البلدين إلى ترك بعض الطبقات السياسية والعامة في الدولتين متشككين في فرص النجاح في تحقيق تقارب جديد. ومع ذلك، يبدو أنه كانت هناك جهود حقيقية في الآونة الأخيرة على الجانبين للالتقاء حول العديد من القضايا.

تحدث "ماكرون" إلى "بوتين" عبر الهاتف يوم الأحد، 8 سبتمبر، قبل اجتماع الوزراء وأشاد بتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا. وقد دعا الرئيس الفرنسي إلى دفعة جديدة لحل النزاع بين موسكو وكييف.

وشدد "فيلير"، على أن: "أوكرانيا تلعب دورًا كبيرًا. من الرمزي أن يتمكن البلدان (روسيا وأوكرانيا) من التغلب على الحظر من خلال تبادل الأسرى. إن حقيقة أن الرئيسين قدما تنازلات بشأن هذه القضايا الحاسمة تؤكد رغبتهما في تعزيز علاقة جديدة، حتى لو كان هذا لا يعني السلام والوئام دائمًا وإلى الأبد".

وأشار المحلل إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي، "المرشح المحتمل" يدعم المحادثات في حل النزاع بين موسكو وكييف.

كما قال "فيلير": "أعتقد أن حقيقة أنه لا يلعب بطاقة معادية لروسيا بشكل حصري (كما فعل بوروشينكو) وأنه مؤيد للحوار هو ورقة رابحة له في المفاوضات".

وتابع: "في روسيا، لا يُنظر إليه على أنه مخلوق من الغرب. هذا يعمل أيضًا في مصلحته. لقد ألمح حتى أنه في المستقبل يمكنه إعادة النظر في مشكلة القرم من حيث التعويض".

وأوضح: "فيما يتعلق بالجمهوريات الانفصالية، لم يتقرر شيء. ولكن يمكن إحياء اتفاقيات مينسك وشكل نورماندي. أنها تخلق بعض الشروط المسبقة، واتخذ الجانبان بالفعل الخطوات اللازمة".