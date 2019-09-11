كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الإسرائيلي: تم رصد 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، نقلًا عن قناة العربية.

وقال أفيخاي أدرعي إنه "رداً" على الصواريخ، قصفت دبابة موقعين عسكريين تابعين لحماس في شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل "العربية" بوقوع 4 إصابات طفيفة جراء قصف الاحتلال للموقعين التابعين لحماس، بينما تم العثور على صاروخين في محيط مستوطنة "ياد موردخاي" وسجلت أضرار في دفيئة زراعية.

وصباح الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مواقع لحركة حماس في غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع في اتجاه إسرائيل مساء الثلاثاء.

وقال مصدر أمني تابع لحماس في غزة لوكالة فرانس برس "نفذ طيران الاحتلال سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع للمقاومة في شمال وجنوب قطاع غزة ومقراً للشرطة البحرية ومنزل (غير مأهول) في دير البلح (جنوب القطاع)، وأسفر هذا العدوان عن وقوع أضرار مادية من دون إصابات".

ودوت صفارات الإنذار مساء الثلاثاء في أشدود بجنوب إسرائيل معلنة عن سقوط قذائف وشيكة من قطاع غزة، فيما كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يخطب في تجمع لحزبه "الليكود"، فتم إجلاؤه من الموقع.

وقال الجيش في بيان مقتضب إن نظام "القبة الحديدية" المضاد للصواريخ اعترض قذيفتين أطلقتا من قطاع غزة.

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وتفرض إسرائيل حصارا على القطاع منذ أكثر من عقد.

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، موقعًا لحركة المقاومة الإسلامية حماس، شرق رفح جنوب قطاع غزة، حسبما ذكرت قناة الغد، في خبر عاجل لها، اليوم السبت.

قصف بالدبابات والطائرات

وقال متحدث عسكري إسرائيلي إن إسرائيل قصفت بالدبابات والطائرات عددا من الأهداف العسكرية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة الشمالي. وصرح مسؤولون فلسطينيون بأن الهجمات لم تؤد لإصابات.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في بيان إن "نحو 6200 من مثيري الشغب والمتظاهرين تجمعوا عند نقاط مختلفة على الحدود ورموا قنابل حارقة وعبوات ناسفة".

وقد قتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات قرب حدود القطاع، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة في قطاع غزة التابعة لحركة حماس.

وقالت حماس إن أحد القتلى يبلغ من العمر 17 عاما وقتل برصاصة في العنق أطلقها الجيش الإسرائيلي شرقي جباليا بينما أصيب الآخر برصاصة قاتلة في البطن في مخيم ملكة شرقي مدينة غزة ويبلغ من العمر 14 عاما.

وأوضحت الحركة أن 66 مصابا على الأقل نقلوا إلى المستشفيات في قطاع غزة بينهم 38 أصيبوا بالرصاص الحي أثناء فعاليات الجمعة الثالثة والسبعين لـ "مسيرات العودة"، كما أصيب العشرات بالاختناق والإغماء نتيجة قنابل الغاز (المسيل للدموع)" قرب السياج الحدودي الفاصل.