كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير استخباراتي: باكستان تستعد لإرسال 275 إرهابيا إلى جامو وكشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد باكستان لإرسال حوالي 275 إرهابيًا إلى جامو وكشمير الخاضعة لإدارة الهند عبر الحدود التي تفصل بين البلدين في المنطقة، كما ذكرت معلومات من وكالات الاستخبارات الهندية.

وكما نقلت مصادر استخباراتية، فقد تم إنشاء ما لا يقل عن سبع منصات لإطلاق الإرهاب على الجانب الباكستاني من كشمير على طول خط المراقبة، الذي يوجد كحدود فعلية تقطع الهند وباكستان.

وقالت المصادر، إن الإرهابيين، بمن فيهم المرتزقة الأفغان والبشتون، يحاولون التسلل إلى جامو وكشمير الخاضعة لإدارة الهند، ومعظمهم عبر قطاع جوريز بشمال كشمير.

ويأتي هذا التطور، في الوقت الذي تجتمع فيه مجموعة مراقبة الإجراءات المالية (FATF) ومقرها باريس في بانكوك هذا الأسبوع. من المقرر استعراض التقدم الذي أحرزته إسلام أباد في الوفاء بالتزاماتها في مجال مكافحة الإرهاب.

وهذامن أجل اتخاذ قرار نهائي في أكتوبر حول ما إذا كان وضع باكستان على القائمة السوداء العالمية أم لا، والتي يمكن أن تشل اقتصاديًا إسلام آباد من حيث تأمين التمويل من الخارج.

وزعمت صحيفة، أنها بحوزتها وثائق تشير إلى أن نحو 80 إرهابيًا يقيمون بالقرب من قطاع جوريز، و 60 في مشاعل، و 50 في كارنا، و 40 في كيران، و 20 في يوري، و 15 في نوغام، و 10 في رامبور.

يُزعم أن باكستان كانت تدفع بالمرتزقة الأجانب إلى كشمير الخاضعة للحكم الهندي منذ أوائل التسعينيات. وبحسب ما ورد قامت الهند بتحييد عمليات التسلل هذه مرارًا وتكرارًا من خلال عمليات مكافحة الإرهاب العدوانية، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك"

بعد أن ألغت نيودلهي الوضع الخاص لجامو وكشمير في 5 أغسطس، زادت إسلام أباد من خطابها المتمركز حول كشمير في جميع المنتديات المتاحة لها، في الداخل والخارج على السواء. كما أوقفت العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الهند.

Advertisements

وتقول نيودلهي، إن قرار إلغاء الوضع الخاص في المنطقة أمر داخلي.

خاض الجارتان المسلحتان نوويًا حربين من حروبهما الثلاث على كشمير منذ استقلالهما عن الحكم الاستعماري البريطاني في العام 1947.

وفي سياق منفصل، صرح وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، في منتدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم أمس الثلاثاء، بأن "الاحتلال العسكري غير الشرعي" للهند لإقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة يثير شبح "الإبادة الجماعية".

وقال "قريشي"، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "إن المدن والجبال والسهول والوديان المليئة بالصدمة في جامو وكشمير التي تحتلها الهند تتردد اليوم، مع التذكيرات الكئيبة لرواندا وسريبرينيتشا والروهينجيا وبوغروم من غوجارات".

وأضاف وزير الخارجية الباكستاني: "أن شعب جامو وكشمير المحتل من قبل الهند يُعتقلون وهذا أسوأ ما في الأمر ... أنا أرتعد من الإشارة إلى كلمة الإبادة الجماعية هنا، لكن يجب علي أن أذكرها".

وأوضح: "يواجه الشعب الكشميري في الأرض المحتلة - كمجموعة قومية وإثنية وعرقية ودينية - تهديدات خطيرة لحياتهم وطريقة عيشهم وسبل عيشهم من نظام قاتل وكاره للنساء وكاره للأجانب".

ولم يرد تعليق فوري من الهند في المجلس.

كما قال "قريشي"، متحدثًا إلى الصحفيين في جنيف، "لا أرى في البيئة الحالية أي احتمال للمشاركة الثنائية مع الهند". مطالبًا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ومجلس الأمن على المساعدة في نزع فتيل التوترات.

وأشار إلى أن: "اليوم، يوجد 8 ملايين شخص في السجن محرومون من كل حرية سياسية ومدنية. لا يمكن للعالم أن يبقى صامتا ويجب ألا يظل العالم صامتا. وإذا فعلوا ذلك، فسيكونون جزءًا من هذا الإهمال الإجرامي".