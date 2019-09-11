أعمارهم بين 5 و8 سنوات.. اغتصاب ثلاثة أطفال في الدارالبيضاء- التفاصيل

كشفت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان جريمة اغتصاب بشعة، راح ضحيتها ثلاثة أطفال، في الدارالبيضاء.
وأوضحت الجمعية ذاتها، اليوم الأربعاء، أن المشتبه فيه اغتصب الأطفال الثلاثة، المتراوحة أعمارهم بين 8 و5 سنوات، إذ اكتشفت أمهات الضحايا اغتصاب أطفالهن، بعد تعرضهن لمضاعفات نفسية خطيرة.
وأكدت الجمعية ذاتها، أن الخبرة الطبية أجريت على الضحايا، وأكدت واقعة الاغتصاب.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن عائلة الضحايا تطلب مؤازرة جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان في تطوان، لأن هذا الأخير له “نفوذ” قوي في مدينة الدارالبيضاء، ويهددها، من أجل التنازل.
يذكر أن وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء أمر بفتح تحقيق حول هذا الموضوع، بعدما توصل بشكاية من طرف أسرة الضحايا، معززة بالشهادات الطبية.
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