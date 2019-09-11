- 1/2
- 2/2
الملك في صورة جديدة..يرتدي قميصا يحمل “للزمان مسرات وأحزان”
نشرت صفحة الملك محمد السادس على موقع فيسبوك، اليوم الأربعاء، صورة جديدة للملك رفقة إحدى المواطنات ويرتدي قميصا كتبت عليه أبيات شعرية للشاعر الأندلسي أبو البقاء الرندي.
الأبيات التي حملها قميص الملك، هي أبيات شهيرة من قصيدة طويلة للشاعر المذكور، يرثي فيها ضياع الأندلس، حمل منها قميص الملك عبارتين هما “من سره زمن ساءته أزمان” .. و” للزمان مسرات وأحزان”.
ونشرت الصفحة التي يديرها سفيان البحري الصورة المذكورة للملك رفقة من قالت، إنها مواطنة تدعى خديجة شوقي، فيما لم يتبين مكان التقاطها.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك يظهر بلباس كتب عليه “من سره زمن ساءته أزمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.