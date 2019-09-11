الملك يظهر بلباس كتب عليه “من سره زمن ساءته أزمان

الملك في صورة جديدة..يرتدي قميصا يحمل “للزمان مسرات وأحزان”

نشرت صفحة الملك محمد السادس على موقع فيسبوك، اليوم الأربعاء، صورة جديدة للملك رفقة إحدى المواطنات ويرتدي قميصا كتبت عليه أبيات شعرية للشاعر الأندلسي أبو البقاء الرندي.

الأبيات التي حملها قميص الملك، هي أبيات شهيرة من قصيدة طويلة للشاعر المذكور، يرثي فيها ضياع الأندلس، حمل منها قميص الملك عبارتين هما “من سره زمن ساءته أزمان” .. و” للزمان مسرات وأحزان”.

ونشرت الصفحة التي يديرها سفيان البحري الصورة المذكورة للملك رفقة من قالت، إنها مواطنة تدعى خديجة شوقي، فيما لم يتبين مكان التقاطها.