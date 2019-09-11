الإمارات تستنكر بشدة تصريحات نتنياهو بشأن ضم أراضٍ من الضفة الغربية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:01 مساءً, 11 سبتمبر 2019 م المناطق - واس أعربت دولة الإمارات عن استنكارها الشديد ورفضها القاطع لما أعلنه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو, عن ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل في حال فوزه بالانتخابات.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي, أن هذا الإعلان يعد تصعيدًا خطيرًا ينتهك جميع المواثيق والقرارات الدولية ويعبر عن الاستغلال الانتخابي في أبشع صوره دون أدنى اعتبار لشرعية القرارات الدولية أو أدنى اهتمام بتقويضه للمساعي الحميدة التي يقوم بها المجتمع الدولي للوصول إلى حل سلمي للقضية الفلسطينية.

كما أكد سموه ترحيب دولة الامارات واستجابتها الفورية لدعوة المملكة العربية السعودية بعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث هذا التصعيد الخطير ووضع خطة تحرك عاجلة, مضيفًا أن المسؤولية مشتركة في التصدي لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي الانتخابي وأن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ ما يلزم من إجراءات تُجَاه هذا التطور الخطير.

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