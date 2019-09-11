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وفاة الرئيس الإندونيسي الأسبق
الأربعاء 11 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365 - وكالات
توفى الرئيس الإندونيسي الأسبق بحر الدين يوسف حبيبي اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 83 عاما، حيث كان يتلقى العلاج في مستشفى عسكري في جاكرتا بعد إصابته بمشاكل في القلب.
وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو للصحفيين" بالنيابة عن شعب إندونيسيا والحكومة أعرب عن خالص حزني لوفاة الاستاذ بحر الدين يوسف حبيبي".
وكان قد جرى نقل حبيبي العام الماضي لمستشفى بالقرب من ميونيخ، وخضع للعلاج بعد إصابته بمشاكل في أحد صمامات القلب.
ويرجع الفضل لحبيبي لقيامه بجعل إندونيسيا ديمقراطية، عقب أن تولى منصب الرئيس خلفا لسوهارتو، الذي استقال رضخا للضغوط عام 1998 في ظل اضطرابات واسعة النطاق.
وشغل حبيبي منصب الرئيس في الفترة من مايو 1998 حتى أكتوبر 1999.
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