القصة الكاملة لظهور وائل غنيم.. عاري الصدر حليق الرأس.. هاجم محمد على ووجه رسالة للرئيس السيسي



أحمد أبوعقيل

تسببت فيديوهات الناشط السياسي وائل غنيم، مؤسس صفحة «كلنا خالد سعيد»، التي نشرها على موقع فيسبوك ، في جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن تساؤلات حول دوافع وأسباب نشرها.

حليق الرأس والحاجبين تمامًا، عاري الصدر، هكذا أطل علينا غنيم بعد فترة غياب كبيرة عبر صفحته الشخصية فيسبوك في سلسلة فيديوهات صادمة لمتابعيه.

وائل غنيم هو من مواليد القاهرة عام 1980، عاش طفولته فى السعودية، وأصبح المدير الإقليمى لشركة جوجل في الشرق الأوسط، منذ عام 2010.

وائل غنيم بث تسجيلات مصورة، اليوم الأربعاء ومساء أمس الثلاثاء، قال اليوم إنه يعيش في "حالة روحانية"، جعلته ينفس عن الغضب الذي بداخله، وقال إن التغيير لابد أن يبدأ من داخل الشخص أولًا قبل أن يطالب غيره بالتغيير.

وجه غنيم عدد من الرسائل، لمقاول والفنان الهارب محمد علي، مطالبًا إياه بالتوقف فورًا عن نشر تسجيلاته المستمرة التي تنتقد الجيش والنظام المصريين.

كما وجه رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي، مطالبًا إياه بالاعتذار إلى أسرة الرئيس الراحل محمد مرسي، إذ كان سببًا في وجيعة وعذاب وظلم لأسرة الرئيس الراحل، وخص بالذكر زوجة الرئيس مرسي، السيدة نجلاء محمود التي فقدت زوجها قبل أكثر من شهرين، ونجلهما الأصغر عبدالله قبل أيام، مستحضرًا حالة الاعتصار والألم التي يمكن أن تكون قد عاشتها.