كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عبد الخالق العزاوي عن أن "إسرائيل هي المسؤولة عن قصف مخازن ومواقع الحشد الشعبي خلال الأسابيع الأخيرة"، مشيراً إلى أن "اللجان الحكومية بشأن التحقيق في أسباب الانفجارات في أكداس الحشد الشعبي أنهت أعمالها".
ولفت إلى أن "اللجنة توصلت إلى أن عدد الضربات بلغ 12 ضربة، وتبين أنها جاءت بطائرات مسيرة"، موضحاً أن "الجانب الأميركي المسؤول عن حماية ومراقبة الأجواء العراقية أبلغ الجانب العراقي، بأن الضربات وجهت من طائرات إسرائيلية مسيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب عراقي: واشنطن أبلغت بغداد أن إسرائيل وراء قصف الحشد الشعبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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