مسؤول إيراني: طرد بولتون دليل على فشل سياسة ممارسة الضغط الأقصى

لفت مدير مكتب الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، ​محمود واعظي​ إلى ان "إقالة مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​جون بولتون​، دليل على فشل ​سياسة​ ممارسة الضغط الأقصى"، واصفا بولتون بأنه "عدو للدبلوماسية ومؤيد للحرب والأحادية"، معتبراً أن "الرجل الذي هدد بشن الحرب ووعد بانهيار إيران في غضون شهور، يقبع الآن في زاوية العزلة يراقب سياساته المفلسة".

وأشار إلى أن "بولتون كان أحد أكثر الأعداء اللدودين للشعب والنظام الإيرانيين في إدارة ​ترامب​ تماشيًا مع الكيان الصهيوني، وذهب كما ذهب أسلافه؛ فيما لا تزال حكومتنا باقية"، لافتاً إلى ترحيب ​ايران​ بإقالة بولتون"، قائلا "بالإضافة إلى ​الولايات المتحدة​، فقد رحبت دول أخرى حول ​العالم​ بإقالة بولتون، وحتى سوق ​النفط​ شهدت انخفاضا في الأسعار بسبب إزالة خطر الحرب مع مغادرته".

وأضاف "طرد بولتون من إدارة ترامب يدل على أن عصر السياسات المتشددة والراديكالية وممارسة الضغط الأقصى والتدخل لم يأت إلا بالفشل والاخفاق للحكومة والشعب الأميركيين".