أعلن تجمع الشركات المستوردة للنفط في ​لبنان​ انه خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم في مقر التجمع، وضم تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان APIC ونقابة اصحاب المحطات في لبنان ونقابة اصحاب ​الصهاريج​ وموزعي ​المحروقات​ لمناقشة الكتاب المرسل الى وزيرة ​الطاقة​ و​المياه​ والتي بدورها حولته الى رئيس ​مجلس الوزراء​، وموضوعه تسهيل عملية تحويل مقبوضات الشركات المستوردة للنفط من ​الليرة اللبنانية​ الى ​الدولار​ الأميركي، وعطفا على الاجتماع الذي عقد مع وزير ​المال​ للموضوع نفسه، تلقى المجتمعون معلومات ان آلية قيد الدرس قد بوشر العمل عليها لمعالجة الموضوع المذكور اعلاه.

واشار التجمع في بيان، الى ان المجتمعين قرروا عقد اجتماع نهار الثلاثاء الواقع فيه 17 ايلول 2019 لمناقشة ما وصلت اليه الآلية قيد الدرس واتخاذ الاجراءات اللازمة حفاظا على استمرارية تأمين المواد ​النفط​ية للأسواق المحلية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تجمع الشركات المستوردة للنفط: آلية قيد الدرس لمعالجة عملية تحويل المقبوضات من الليرة الى الدولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.