جعجع: شينكر ليس مطمئنا للوضع الامني واعتبر ان تسلسل الاحداث الاخيرة لا يدعو للاطمئنان

لفت رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في تصريح له بعد لقائه مساعد وزير الخارجيّة الأميركيّة لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر إلى "إننا تحدثنا عن القرار 1701 وشينكر ليس مطمئناً للوضع الامني بسبب الاحداث الاخيرة واعتبر ان تسلسلها لا يدعو للاطمئنان".
وأكد أنه "لا اسماء لـ"القوات اللبنانية" في التعيينات غداً ونحن نطرح فقط تطبيق آلية للتعيينات ونأمل اعلان ما يؤكد جدية الحكومة بالاصلاح"، مضيفاً "لا أزال أنتظر جواب رئيس الجمهورية ميشال عون على أسئلة جوهرية طرحتها فيما يتعلق بموقف السيد نصرالله والدولة يجب ان تتولى هي الدفاع عن لبنان ونحن لا نفهم الا بهذا المنطق وهذا الواقع
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