الحريري التقت اهالي موقوفي احداث عبرا

التقت رئيسة ​كتلة المستقبل​ النيابية النائب ​بهية الحريري​ في ​مجدليون​، وفدا من اهالي وعائلات موقوفي ومحكومي ​احداث عبرا​ عرضوا معها اوضاع ابنائهم وجددوا المطالبة بالإسراع بإصدار قانون ​العفو العام​. وأكدت المتحدثة بإسم الوفد ثقة ​اهالي الموقوفين​ برئيس الحكومة ​سعد الحريري​ وحرصه على انهاء معاناتهم والذي عبر عنه بإدراج قانون العفو ضمن ​البيان الوزاري​ وتمنت إدراج موضوع العفو على جدول اعمال ​مجلس الوزراء​. وتحدثت الحريري فأكدت لأهالي الموقوفين انها ستنقل مطلبهم الى الحريري لمتابعة هذا الملف.

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