رحمة: إنني مع الدولة حتى النهاية وما يقوم به الرئيس ميشال عون مهم جداً

أكد النائب السابق ​إميل رحمة​ "إنني مع ​الدولة​ حتى النهاية وما يقوم به ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ مهم جداً والاستقالية هي في ذات كل قاض وعيب أن يكون هناك صراع سياسي على ​التعيينات​ في ​القضاء​ ولا بد أن يتوقف"، معتبراً أن "موضوع المادة 95 هو أن القانون ليس مخروقا فعيلا ولكن هناك خرق في روح تكوين ​لبنان​ وذلك نتيجة اعتماد مسار معين أوصلنا إلى هنا".

وفي حديث تلفزيوني، اعتبر رحمة أن "في المادة 95 قطبة يجب حلها وأهنئ الرئيس عون لان أرسل الرسالة إلى ​مجلس النواب​ لحل هذه القطبة"، مشيراً إلى أن "أهم ما قاله رئيس الجمهورية الراحل ​بشير الجميل​ هو أن كل موظف ليس له عمل سيرحل ولعبة التوظيف في الدولة غير مقبولة وهي أم ​الفساد​".

ولفت إلى أن "ما قاله الرئيس عون عن الحقبة العثمانية هو وصف دقيق للحالة التي عشاها لبنان في تلك الحقبة وهو لا يقول أي شيء من دون تقديم وقائع والهجوم على الرئيس عون ليس بمكانه أبدا".

من جهة أخرى، علق على قرار الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ على اقالة مستشاره للأمن القومي ​جون بولتون​، قائلا "إزاحة بولتون أكبر دليل أننا نتجه إلى هدوء في المنطقة ونحن في زمن الاستثناءات و"​حزب الله​" هو حالة إقليمية ويا ليت الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ يكون ولياً علينا".