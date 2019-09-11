مخزومي استقبل سفير الهند الجديد: سنعمل على تعزيز العلاقات مع الهند

استقبل رئيس "حزب ​الحوار الوطني​" النائب ​فؤاد مخزومي​، السفير ​الهند​ي الجديد سهيل أجاز خان، ترافقه مسؤولة القسم التجاري في ​السفارة​ رنا زيتوني وعرض معه التطورات المحلية والدولية. ولفت مخزومي إلى ان "الزيارة للتعارف، وهنأنا سعادته بتسلمه مهماته في ​بيروت​"، مشيراً إلى أن "الحديث تطرق إلى أهمية تعزيز العلاقات مع الهند وسبل التعاون في المجالات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجيا"، مضيفاً "إن تعزيز العلاقات الاقتصادية والعمل على مشاريع تنموية مشتركة هو أحد الأهداف المهمة التي نعمل عليها في ​مجلس النواب​".

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