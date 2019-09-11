السفير الجديد للاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف يقدم أوراق اعتماده

قدم السفير الجديد للاتحاد الأوروبي في ​لبنان​ ​رالف طراف​ أوراق اعتماده إلى ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​.

واعتبر السفير طراف أنه "يتسلّم مهامه في وقت مليء بالتحديات بالنسبة إلى لبنان". وأكّد للرئيس عون على "الشراكة القوية بين ​الاتحاد الأوروبي​ ولبنان، وهي شراكة قائمة على تاريخ مشترك طويل وموثوق"، مشيراً الى "أنني سعيد بالعودة إلى ​بيروت​ وأتطلع إلى العمل عن كثب مع ​الشعب اللبناني​ والسلطات والأحزاب السياسية و​المجتمع المدني​ والأسرة الدولية". ولفت طراف الى أن "الاتحاد الأوروبي في لبنان منخرط في العديد من القطاعات، من ​الاقتصاد​ إلى ​البيئة​، ونحن ملتزمون بتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للبنان وشعبه".

السفير رالف طراف دبلوماسي ألماني كان سابقاً ممثل الاتحاد الأوروبي في ​القدس​، وقد شملت مهامه ​الضفة الغربية​ و​قطاع غزة​ و​الأونروا​. وقبل تعيينه في القدس، شغل منصب سفير جمهورية ​ألمانيا​ الاتحادية لدى ​الأردن​. وتضمنت مهامه الدبلوماسية قبل ذلك منصب رئيس قسم ​الشرق الأوسط​ في ​وزارة الخارجية الألمانية​، ومنصب نائب رئيس فريق موظفي تخطيط السياسات، ومنصب نائب رئيس البعثة في ​السفارة الألمانية​ في العاصمة السودانية ​الخرطوم​.

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