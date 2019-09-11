علامة: لتطبيق القوانين المتعلقة بالسير للتخفيف من الحوادث

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​فادي علامة​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "أكثر من 500 ​حادث سير​ أصيب خلالهم حوالي 720 شخصا، 45% منهم فارقوا ​الحياة​ خلال شهر آب بحسب التقارير! على الجهات المعنية تطبيق القوانين المتعلقة بالسير وتأمين الطرقات بما يلزم للتخفيف من الحوادث، كما علينا كمواطنين الإلتزام بالقوانين والحد من السرعة حفاظا على سلامتنا وسلامة الآخرين".

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