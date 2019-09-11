الحجار بحث مع نبيل الجسر مشاريع إنمائية لإقليم الخروب

التقى عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​، رئيس ​مجلس الإنماء والإعمار​ ​نبيل الجسر​، وبحثا في عدد من المشاريع الإنمائية الجاري تحضيرها في منطقة ​إقليم الخروب​، والممولة من الخزينة العامة للدولة أو من ​القروض​ المعقودة، أو تلك المتوقعة من مؤتمر "سيدر".

وجرى البحث في تحضيرات مشروع ​سد بسري​، واستكمال شبكات ​الصرف الصحي​ ولا سيما توسعة محطة التكرير في ​الجية​، إضافة إلى استكمال إدراج تأهيل عدد من الطرق المصنفة ضمن المشروع الجاري تحضيره مع ​الإتحاد الأوروبي​، وإستكمال بناء مجمع الأبنية الحكومية في شحيم.

