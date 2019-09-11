الحجار بحث مع نبيل الجسر مشاريع إنمائية لإقليم الخروب

التقى عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، وبحثا في عدد من المشاريع الإنمائية الجاري تحضيرها في منطقة إقليم الخروب، والممولة من الخزينة العامة للدولة أو من القروض المعقودة، أو تلك المتوقعة من مؤتمر "سيدر".
وجرى البحث في تحضيرات مشروع سد بسري، واستكمال شبكات الصرف الصحي ولا سيما توسعة محطة التكرير في الجية، إضافة إلى استكمال إدراج تأهيل عدد من الطرق المصنفة ضمن المشروع الجاري تحضيره مع الإتحاد الأوروبي، وإستكمال بناء مجمع الأبنية الحكومية في شحيم.
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