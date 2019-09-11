الحريري يترأس اجتماعا ضم الحسن وبوصعب وخليل وقادة الأجهزة الأمنية لمناقشة موضوع التهريب على الحدود

يترأس رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ اجتماعا ضم وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​، وزير المال ​علي حسن خليل​، وزير الدفاع الياس بو صعب، قائد الجيش العماد جوزيف عون، المدير العام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، الامين العام لمجلس الدفاع الاعلى اللواء محمود الاسمر، رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد طفيلي، مدير عام الجمارك بدري ضاهر وعدد من كبار الضباط. وتناول البحث مناقشة التهريب على الحدود والتدبير رقم 3.

من جهة اخرى، استقبل الحريري، نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والصحة في لوكسمبورغ إتيان شنايدر.

ولفت شنايدر إلى انه "بعد لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري كان لي شرف لقاء الحريري والهدف من زيارتي هو في الواقع استكشاف إمكانية العمل معا لتوثيق العلاقات الاقتصادية. بالنسبة للعلاقات الثنائية الديبلوماسية بين البلدين فهي ممتازة ولكنني ارى ان هناك مجالا لإحداث تقدم في العلاقات الاقتصادية، وقد قلت للحريري اننا بحاجة لإعطاء دفع للاستثمارات في لبنان من خلال إلغاء الازدواج الضريبي، وهذا الامر ناقشناه منذ 12 عاما ولكن لم يتم التوقيع عليه بسبب نقص في تبادل المعلومات، اما الان فان الوضع متساو بين البلدين. لذا اتفقنا على اعادة التفاوض حيال هذا الاتفاق ووضعه حيز التنفيذ في اسرع وقت ممكن، ما سيسمح للمستثمرين في بلدنا القيام بأعمال في لبنان، خصوصا في ظل وجود مجالات كبيرة في بلادكم للاستثمار".

وأشار إلى أن "الوضع حول لبنان صعب، ولطالما كان صعبا، ولكنكم تتعاملون مع هذا الوضع بطريقة ممتازة. هذا الامر يعطي ثقة للمستثمرين، وفي ظل هذا الواقع واذا ما تم التوصل الى اتفاق لمنع الازدواج الضريبي سيتم تشجيع مستثمرينا للمجيء والقيام بشراكات في مجال الاعمال في لبنان. ومن المعلوم ان لوكسمبورغ لديها ثاني اكبر رأسمال صناعي في العالم وهي دائما تتطلع الى استثمارات جديدة في بلدان كلبنان".

