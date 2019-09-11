جعجع التقى ديفيد شينكر ونائبه وسفيرة أميركا في معراب

التقى رئيس حزب "القوّات ال​لبنان​يّة" ​سمير جعجع​، في ​معراب​، مساعد وزير الخارجيّة الأميركيّة لشؤون الشرق الأدنى ​ديفيد شينكر​ يرافقه نائبه جويل رايبرن والسفيرة الأميركيّة في لبنان ​إليزابيث ريتشارد​، في حضور: النائب ​ستريدا جعجع​، مستشار رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" للعلاقات الدوليّة إيلي خوري ورئيس جهاز العلاقات الخارجيّة إيلي الهندي.

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