نهرا استقبل وفدا فلسطينيا

استقبل ​محافظ​ ​لبنان​ ​الشمال​ي القاضي ​رمزي نهرا​، وفدا فلسطينيا ترأسه أمين سر فصائل منظمة التحرير وحركة "فتح" في الشمال ​ابو جهاد فياض​ يرافقه جمال كيالي، في حضور رئيس بلدية ​بحنين​ مصطفى وهبه ورئيس قسم المحافظة لقمان الكردي. وبحث نهرا مع الوفد في شؤون اجتماعية ومعيشية تهم ​الشعب الفلسطيني​ في الشمال، وقدم له الوفد تحية السفير الفلسطيني في لبنان، ووجه له الشكر لسماحه لأحد ​الفلسطينيين​ المقيمين في الشمال بإعادة فتح محله، مشددا على "الفرق الكبير بين المقيم بسبب قسري والمقيم بإرادته على الأراضي اللبنانية".

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