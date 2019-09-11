بعد تعرضه لحادث قبل خمس سنوات.. شوماخر يستفيق من غيبوبته الطويلة

قالت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن بطل العالم السابق في “فورمولا 1” للسيارات، الألماني مايكل شوماخر، استفاق من غيبوبته، وذلك نقلا عن الجراح الفرنسي فيليب ميناش، الذي قال: “شوماخر واع الآن، إنه تحت مراقبتي وفي قسمي”.

وكان البطل الألماني، تعرض لحادث قبل خمس سنوات، خلال تزلجه في جبال الألب بفرنسا، مما تسبب له في إصابات خطيرة على مستوى الرأس، أدخلته في غيبوبة لفترة طويلة.

ولم يظهر شوماخر منذ ذلك الحادث، في وقت أكدت تقارير إعلامية أنه تم نقله سرا إلى قسم جراحة القلب والأوعية الدموية، بمستشفى جورج بومبيدو في العاصمة الفرنسية باريس، تحت إشراف البروفيسور ميناش.

وحقق صاحب 50 عاما، العديد من النجاحات في “فورمولا 1″، جعلته أنجح سائق في تاريخ سباقات المحركات، بتحقيقة 91 انتصارا في سباقات الجائزة الكبرى، علما أنه فاز بأول لقبين مع فريق “بنيتون” عامي 1994 و1995، ثم أحرز خمسة ألقاب على التوالي، مع “فيراري”، ما بين عامي 2000 و2004.