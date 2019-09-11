بعد الفوز على النيجر.. لاعبو المنتخب الوطني: “ينتظرنا الكثير من العمل”

أكد لاعبو المنتخب الوطني، بعد نهاية اللقاء الودي، الذي جمع “أسود الأطلس”، أمس الثلاثاء، بمنتخب النيجر، أن عملا كبيرا ما زال في انتظارهم، لتحقيق الانسجام والظهور بمستوى جيد.

وقال جواد الياميق: “أشكر اللاعبين بعد تقديمهم أداء محترما، كان بإمكاننا تسجيل عدة أهداف، لكننا ما زلنا في البداية. وينتظرنا عمل كبير في المستقبل”.

وفي السياق ذاته، تحدث زهير فضال قائلا: “المباراة لم تكن، خاصة أن المدرب اعتمد على مجموعة من اللاعبين لأول مرة يلعبون فيما بينهم، ينقصنا الانسجام، الذي سيظهر بالعمل وتوالي المباريات”.

من جهته قال رشيد عليوي: “من المهم إنهاء المعسكر بنتيجة الفوز، غابت علينا الفعالية أمام المرمى، نحن مطالبون بمواصلة العمل الجاد”.

يذكر أن المنتخب الوطني، فاز على النيجر بهدف دون رد، علما أنه تعادل ضد بوركينافاسو في اللقاء الأول، بهدف لمثله، الجمعة الماضي، على أرضية الملعب الكبير لمدينة مراكش.