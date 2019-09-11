جرفته المياه لـ400 متر.. ارتفاع عدد ضحايا فاجعة ملعب “تيزرت”

ارتفع عدد ضحايا فاجعة تيزرت، إلى 9 أشخاص بعد وفاة أحد المصابين جراء السيول التي داهمت ملعبا لكرة القدم في القرية التابعة لإقليم تارودانت نهاية غشت الماضي.

وأكدت مصادر محلية “لليوم 24” وفاة المواطن “محمد .ن.ل” المنحدر من دوار تمجوط، صباح اليوم الأربعاء، وذلك بعد 15 يوما من إصابته في الحادث المذكور، حيث جرفته المياه لأكثر من 400 متر قبل أن يتمكن متطوعون من إنتشاله، ليتم نقله إلى أكادير لتلقي العلاج.

وبعد فترة من مكوثه بالمستشفى أعيد الرجل إلى منزله بدوار تمجوط، حيث ظهر في أحد الفيديوهات أثناء زيارة عامل الإقليم له، قبل أن يفارق الحياة بسببب مضاعفات الصحية ناتجة عن الحادث، حيث تشير مصادرنا إلى أن كمية من الأوحال نفذت إلى جوف الرجل قد تكون السبب المباشر في وفاته.

ووقعت الفاجعة التي أودت بحياة مواطنين كانوا يتابعون مباراة لكرة القدم بملعب “تزيرت“، بجماعة إيمي نتيارت في إقليم تارودانت، يوم الأربعاء الماضي، وخلقت القضية ردود فعل متباينة، وكشفت جوانب قانونية خفية لم تحترم في بناء وتشييد هذا الملعب بالقرب من مجرى للوادي، فقد طالبت جمعيات حقوقية وأحزاب وقيادات سياسيةبترتيب الجزاءات ضد المتورطين، لأنهم خرقوا مقتضيات المادة 96 من القانون رقم 15/36 المنظم للماء، والتي تنصعلى أنه “لا يمكن إنجاز أي منشأة فوق المجاري المائية والمسطحات المائية بصفة عامة“.

وفي وقت سابق طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بفتح تحقيق وترتيب الجزاءات في حق مسؤولي المجالسالمنتخبة والسلطات المحلية، والتحقيق بشأن صفقة إنشاء 55 من ملاعب القرب في إقليم تارودانت، بغلاف مالي يقدربـ44 مليون درهم.