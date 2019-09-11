بعد تسع سنوات من الاحتجاج.. سكان “إميضر” سيرفعون أطول اعتصام في المغرب

بشكل مفاجئ، أعلنت حركة “على درب 96” في إيمضر، في إقليم تنغير، رفع أطول اعتصام في المغرب، بعد تسع سنوات من الاحتجاجات بشتى الطرق، فوق جبل “ألبان”.

وأوضحت حركة “على درب 96″، في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، أنها قررت رفع هذا الاعتصام، مبرزة بأنها “تتدارس، حاليا، برنامجا خاصا بهذا الحدث، الذي ستحدد موعده لاحقا”.

وأعلنت الحركة ذاتها، التي قادت رفقة سكان قرية “إميضر”، أطول اعتصام في المغرب، “أنه بناء على النقاشات، التي عرفتها الجموع العامة (إكراون)، خلال المرحلة الراهنة، فإن مناضليها، ومناضلاتها بصدد تدارس برنامج خاص بخطوة رفع أحد أبرر أشكالها الاحتجاجية السلمية، الذي استمر منذ 20 غشت 2011، فوق جبل ألبان، وقبالة أكبر منجم للفضة في إفريقيا”.

يذكر أن سكان “إميضر” يخوضون منذ غشت من عام 2011، اعتصاما مفتوحا في جبل “ألبان”، احتجاجا على ما وصفوه بـ “واقع التهميش والإقصاء”، الذي تعيشه المنطقة، حيث يوجد على أرضها أكبر منجم للفضة في المغرب.