في يوم واحد وبعد طنجة.. زوج في صخيرات يقتل زوجته رميا بالرصاص

في يوم واحد، اهتز المغرب على جريمتي قتل نفذها أزواج في حق زوجاتهم، حيث وبعد ساعات على قتل زوج لزوجته في طنجة، علم لدى “اليوم24” أنه تم تسجيل جريمة قتل ثانية في الصخيرات.
واهتزت مدينة الصخيرات، صباح اليوم الأربعاء، على وقع جريمة قتل بشعة، راحت ضحيتها سيدة متزوجة تشتغل صيدلانية.
وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الزوج الضحية أطلق عليها الرصاص من بندقية صيد، بينما كانت رفقة شقيقها الذي أصيب بجروح هو الآخر.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن الحادث استنفر السلطات التي حلت إلى عين المكان، من اجل الوقوف على ملابسات الحادث.
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